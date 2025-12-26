Ричмонд
Насралла поймал на жульничестве Насри

Кандидат в президенты Гондураса Сальвадор Насралла заявил, что не согласен с победой своего оппонента Насри Асфуры на выборах. Об этом сообщает The New York Times.

Насралла, ранее работавший спортивным комментатором и телеведущим, указал, что часть спорных голосов после выборов, прошедших в прошлом месяце, до сих пор не подсчитана. По его словам, это произошло, несмотря на многодневные проверки протоколов подсчета.

В интервью изданию политик отметил, что оказался перед сложным выбором: продолжать борьбу за пересмотр результатов или не допустить усиления левой правящей партии Libre, которая ранее призывала полностью аннулировать итоги голосования.

— Я хотел бы подать апелляцию, потому что за меня проголосовало почти два миллиона человек, — цитирует Насраллу газета.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановила провести досрочные выборы. Уточняется, что решение было принято единогласно всеми членами комиссии. 1 августа Апелляционная палата суда оставила в силе приговор первой инстанции в отношении Додика, которому назначено наказание в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью.

2 августа сербский президент Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны после задержания бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича. Журналисты отметили, что в Сербии «в разгаре массированная попытка государственного переворота».

