В Британии бывшего высокопоставленного военного убили в собственном доме

Бывший британский военный найден мертвым в собственном доме в Лестере.

Тело бывшего высокопоставленного военного ВС Великобритании, 49-летнего Саймона Гири, найдено в его доме в Лестере, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам представителя полиции, скорее всего, Гири впустил убийцу в жилье сам. По подозрению в жестокой расправе над ним задержан 49-летний Грэм Ховард.

Причину смерти силовики пока не называют.

«Саймон был любимым сыном и братом. Мы никогда не забудем, как он поддерживал нашу семью. Он был добрым и заботливым человеком, служил своей стране в армии, и мы очень гордимся его достижениями в карьере. Мы просим общественность с уважением отнестись к нашей частной жизни в это непростое время», — заявила семья Гири.

Автор материала отмечает, что в рамках расследования специализированные группы будут продолжать работу в Джордж-Туан-Корте в течение нескольких дней.

Ранее гражданина Литвы задержали за жестокое убийство мужчины в Британии.