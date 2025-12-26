В Британии бывшего высокопоставленного военного убили в собственном доме

«Саймон был любимым сыном и братом. Мы никогда не забудем, как он поддерживал нашу семью. Он был добрым и заботливым человеком, служил своей стране в армии, и мы очень гордимся его достижениями в карьере. Мы просим общественность с уважением отнестись к нашей частной жизни в это непростое время», — заявила семья Гири.