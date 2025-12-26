В Британии бывшего высокопоставленного военного убили в собственном доме

Тело бывшего высокопоставленного военного ВС Великобритании, 49-летнего Саймона Гири, найдено в его доме в Лестере, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам представителя полиции, скорее всего, Гири впустил убийцу в жилье сам. По подозрению в жестокой расправе над ним задержан 49-летний Грэм Ховард.
Причину смерти силовики пока не называют.
«Саймон был любимым сыном и братом. Мы никогда не забудем, как он поддерживал нашу семью. Он был добрым и заботливым человеком, служил своей стране в армии, и мы очень гордимся его достижениями в карьере. Мы просим общественность с уважением отнестись к нашей частной жизни в это непростое время», — заявила семья Гири.
Автор материала отмечает, что в рамках расследования специализированные группы будут продолжать работу в Джордж-Туан-Корте в течение нескольких дней.
Ранее гражданина Литвы задержали за жестокое убийство мужчины в Британии.