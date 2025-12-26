Врач Ерёменко рассказал, что поможет взбодриться утром

Иван Ерёменко, врач-терапевт из Красногорской больницы Минздрава Московской области, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о способах утреннего пробуждения. Он подчеркнул, что умеренное употребление зелёного чая может помочь взбодриться с утра.
Учёные выяснили, что креатин, принимаемый по утрам, способствует повышению энергии. Они назвали его «топливом» для утомлённых клеток, так как при недостатке сна мозг быстро расходует универсальный источник энергии (АТФ), а креатин помогает быстро восстановить его запасы.
Ерёменко отметил, что креатин играет важную роль в энергетическом обмене клеток, особенно в системе быстрого восстановления АТФ. «При дефиците сна, когда нейроны и мышечные клетки расходуют АТФ ускоренными темпами, фосфокреатин служит своеобразным “буфером”, позволяя временно поддерживать энергетический баланс», — объяснил врач. Однако он добавил, что креатин не решает проблему хронического недосыпа, а лишь частично восполняет недостаток энергии.
По словам Ерёменко, для более мягкого и безопасного утреннего пробуждения стоит обратить внимание на немедикаментозные и нутритивные методы. Среди них — умеренное потребление кофеина (например, кофе или зелёный чай), достаточный уровень витаминов группы B и магния. Утром важно пить чистую воду, завтракать высокобелковыми продуктами и бывать на дневном свету.