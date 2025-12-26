Врач Ерёменко рассказал, что поможет взбодриться утром

Ерёменко отметил, что креатин играет важную роль в энергетическом обмене клеток, особенно в системе быстрого восстановления АТФ. «При дефиците сна, когда нейроны и мышечные клетки расходуют АТФ ускоренными темпами, фосфокреатин служит своеобразным “буфером”, позволяя временно поддерживать энергетический баланс», — объяснил врач. Однако он добавил, что креатин не решает проблему хронического недосыпа, а лишь частично восполняет недостаток энергии.