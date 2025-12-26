Весь день в потёмках и камин в мороз не включить — кому-то придётся мерзнуть: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о временных отключениях.
Ботаника:
Гика-Водэ, 1/1, 1A, 1B, 3, Индепенденцей, 15, 15A, 26/3, 28, 28/1, 28/3, 28A, 30/6 — частично с 09:50 до 16:30.
Буюканы:
Корнулуй, 11/1, Драгомирна, 1−13, 2−22, Гиочеилор, 23−27 — частично с 09:00 до 16:30.
Чеканы:
Проф. И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — частично с 08:30 до 15:00.
Проф. И. Думенюк, 12, 12A, 18, 999, Мирча чел Батрын, 40, 42, 42 бл. 1, 2, 3, 4, 5 — частично с 13:10 до 17:00.
Рышкановка:
Мирчешть, 7, 9999, Петрикань, 94, 192/1, 192A (небытовые потребители) — частично с 08:40 до 12:00.
