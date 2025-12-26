Глава Башкирии исполнит детские мечты с «Елки желаний»

Глава Башкирии Радий Хабиров присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и выступит в роли доброго волшебника для троих детей. Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.
Хабиров сообщил, что во время визита в Кремль снял с праздничной елки три шарика с заветными желаниями. Одно желание принадлежит Равилю из города Октябрьский: мальчик мечтает о подвесном кресле. Второй шарик содержал просьбу Есении из Уфы, которая хочет получить беговую дорожку. Третье письмо написал ребенок из города Вахрушево Луганской Народной Республики. Девочка по имени Полина загадала в подарок телескоп. Глава республики заверил, что все трое обязательно получат то, о чем попросили.
Хабиров отметил, что акция «Елка желаний» проходит по инициативе Президента России Владимира Путина и стала доброй ежегодной традицией. Он считает этот проект очень важным, так как он дает возможность успешным взрослым людям помочь исполнить заветные детские мечты. По его словам, это напоминание о том, что чудеса должны случаться, и каждый может стать для кого-то таким волшебником. В завершение своего обращения Радий Хабиров поздравил всех с наступающими праздниками.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.