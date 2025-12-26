Глава Башкирии исполнит детские мечты с «Елки желаний»

Хабиров отметил, что акция «Елка желаний» проходит по инициативе Президента России Владимира Путина и стала доброй ежегодной традицией. Он считает этот проект очень важным, так как он дает возможность успешным взрослым людям помочь исполнить заветные детские мечты. По его словам, это напоминание о том, что чудеса должны случаться, и каждый может стать для кого-то таким волшебником. В завершение своего обращения Радий Хабиров поздравил всех с наступающими праздниками.