«Следы нашли охотники в пяти километрах от деревни». МЧС рассказало о поисках пропавшей на Рождество девочки под Витебском

Спасатели сказали о поисках пропавшей на Рождество девочки под Витебском.

Источник: Комсомольская правда

В Витебском районе на Рождество развернулась спасательная операция по поискам пропавшей девочки-подростка. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Школьница 2010 года рождения потерялась вблизи деревни Гарьково Витебского района. На месте исчезновения девочки создали оперативный штаб. А на поиски пропавшей привлекли 24 единицы техники и 124 человека, в том числе пятнадцать единиц пожарной техники и 82 спасателей.

Сразу же к поискам привлекли спецтехнику МЧС, среди которой были квадроциклы и беспилотники. В этом время родственникам девочки оказывалась помощь психологической службы МЧС.

Сначала следы школьницы обнаружили местные охотник и егерь Белорусской организации охотников и рыболовов. И около полуночи пропавшую под Витебском девочку нашли. Школьница была недалеко от другой деревни — Шарки.

— Потерявшаяся девочка была найдена на расстоянии более пяти километров от деревни Гарьково, где пропала, — рассказали в МЧС.

Спасенную девочку оперативно доставили домой. Ее осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.

Также МЧС поделилось ходом поисковой операции в двух видео. На одном видео показали спасательную и другую оперативную технику, поиски пропавшей на местности и c воздуха. В другом — уже спасенную девочку, которую везут домой.

— Сначала испугалась, но думала меня найдут, — рассказывает школьница на видео.

— Все — к родителям! — успокаивают ее специалисты.

А еще в Витебске белорусы вызвали водолазов из-за пары замерших на льду лебедей, но они просто наелись и не хотели двигаться.