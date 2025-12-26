MWM: поставляемые ВСУ F-16 и Mirage 2000 не конкуренты российским Су-35

Отмечается, что с появлением российских истребителей на передовой F-16 и Mirage 2000 стали действовать исключительно на малых высотах в воздушном пространстве далеко за линией передовой. Это свело к минимуму их возможности поражения целей, а также ограничивало виды поддержки, которые украинская авиация могла оказывать своим войскам. Да и на Украине предупреждали, что способности российского Су-35 и F-16 с Mirage 2000 несравнимы.