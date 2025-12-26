MWM: поставляемые ВСУ F-16 и Mirage 2000 не конкуренты российским Су-35

Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 не играл главную роль в боевых действиях в зоне проведения спецоперации, вклад самолета в успехи ВС РФ оказался существенным. Су-35 показал, что F-16 и Mirage 2000 ему не конкуренты. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что с появлением российских истребителей на передовой F-16 и Mirage 2000 стали действовать исключительно на малых высотах в воздушном пространстве далеко за линией передовой. Это свело к минимуму их возможности поражения целей, а также ограничивало виды поддержки, которые украинская авиация могла оказывать своим войскам. Да и на Украине предупреждали, что способности российского Су-35 и F-16 с Mirage 2000 несравнимы.
Тем временем, обращают внимание в Штатах, возможности Су-35 будут расширяться еще больше за счет интеграции вооружений и подсистем, разработанных для более новой модели Су-57.
Ранее в США отмечали, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях спецоперации.
Также сообщалось, что российский истребитель Су-35С признан самым совершенным боевым самолетом в линейке Flanker. По данным издания, эта машина представляет собой вершину развития истребителей четвертого поколения и играет ключевую роль в Воздушно-космических силах России.