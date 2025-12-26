Инклюзивное образование: в Узбекистане откроют новые школы и центр

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2026—2027 учебном году в Ташкенте начнет работу Инклюзивный центр при Национальном агентстве социальной защиты, который станет частью реформ в Узбекистане по развитию инклюзивного образования, где дети с особыми потребностями смогут обучаться в адаптированных условиях, а также получать коррекционную и профессиональную подготовку.