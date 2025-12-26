Инклюзивное образование: в Узбекистане откроют новые школы и центр

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В 2026—2027 учебном году в Ташкенте начнет работу Инклюзивный центр при Национальном агентстве социальной защиты, который станет частью реформ в Узбекистане по развитию инклюзивного образования, где дети с особыми потребностями смогут обучаться в адаптированных условиях, а также получать коррекционную и профессиональную подготовку.
Правительство республики приняло постановление, направленное на создание возможностей для получения качественного образования детьми с особыми образовательными потребностями, их интеграцию в общество и поддержку индивидуального развития, сообщил Минюст республики.
Согласно документу, в столице и регионах республики в порядке эксперимента будут созданы многофункциональные инклюзивные школы на базе специализированных школ и школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями.
В этих учебных заведениях дети смогут обучаться в адаптированных классах, развивать учебные и социальные навыки, заниматься по индивидуальной коррекционной программе, а также посещать дополнительные занятия.
Кроме того, в Инклюзивном центре для обучающихся в инклюзивных классах, помимо основных уроков, будут организованы дополнительные предметные, профессиональные и коррекционные занятия.
С 1 января 2027 года в Инклюзивном центре будет внедрена система профессиональной сертификации педагогов для оценки знаний и практических навыков в инклюзивном образовании.