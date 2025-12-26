Библиотеки Москвы выпустили читательские билеты со Щелкунчиком

Получить новогодний читательский билет можно в 10 учреждениях — библиотеке № 91 им. Э. Л. Войнич, библиотеке № 100, библиотека № 76 им. М. Ю. Лермонтова, Центральной библиотеке № 197 им. А. А. Ахматовой, библиотека № 214 им. Ю. А. Гагарина, библиотеке № 67 и ряде других.