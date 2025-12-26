Ричмонд
Библиотеки Москвы выпустили читательские билеты со Щелкунчиком

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лимитированная коллекция единых читательских билетов с дизайном по мотивам сказки Эрнста Гофмана и балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» стала доступна в библиотеках Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Источник: Freepik

«Подготовлено 1,2 тыс. билетов и четыре уникальных дизайна с изображением одного из главных зимних героев в парадном мундире», — сказал собеседник агентства.

Получить новогодний читательский билет можно в 10 учреждениях — библиотеке № 91 им. Э. Л. Войнич, библиотеке № 100, библиотека № 76 им. М. Ю. Лермонтова, Центральной библиотеке № 197 им. А. А. Ахматовой, библиотека № 214 им. Ю. А. Гагарина, библиотеке № 67 и ряде других.

В департаменте добавили, что зимой в столичных библиотеках пройдут кукольные спектакли, концерты и представления по сюжету рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король».

В этом году уже были выпущены уникальные тиражи единых читательских билетов к юбилейным датам в литературном мире — в честь 145-летия со дня рождения писателя Александра Грина и к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.