Библиотеки Москвы выпустили читательские билеты со Щелкунчиком

«Подготовлено 1,2 тыс. билетов и четыре уникальных дизайна с изображением одного из главных зимних героев в парадном мундире», — сказал собеседник агентства.
Получить новогодний читательский билет можно в 10 учреждениях — библиотеке № 91 им. Э. Л. Войнич, библиотеке № 100, библиотека № 76 им. М. Ю. Лермонтова, Центральной библиотеке № 197 им. А. А. Ахматовой, библиотека № 214 им. Ю. А. Гагарина, библиотеке № 67 и ряде других.
В департаменте добавили, что зимой в столичных библиотеках пройдут кукольные спектакли, концерты и представления по сюжету рождественской сказки «Щелкунчик и Мышиный король».
В этом году уже были выпущены уникальные тиражи единых читательских билетов к юбилейным датам в литературном мире — в честь 145-летия со дня рождения писателя Александра Грина и к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.