Состав резерва управленческих кадров обновили в Ростовской области

В декабре скорректировали состав резерва управленческих кадров Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновили состав резерва управленческих кадров региона. Изменения утвердили в начале декабря 2025 года.

На данный момент кадровый резерв насчитывает 432 специалиста, это чиновники разного уровня, представители деловых кругов, научного сообщества, а также деятели культуры, образования и здравоохранения, руководители общественных организаций.

За последние шесть месяцев 2025 года 38 человек из указанного списка получили новые ответственные назначения. Они заняли позиции на государственной и муниципальной службе в рамках карьерного роста.

Следующий пересмотр кадрового резерва запланировали на июнь 2026 года. Это позволит актуализировать пул перспективных управленцев.

