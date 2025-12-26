Состав резерва управленческих кадров обновили в Ростовской области

В Ростовской области обновили состав резерва управленческих кадров региона. Изменения утвердили в начале декабря 2025 года.
На данный момент кадровый резерв насчитывает 432 специалиста, это чиновники разного уровня, представители деловых кругов, научного сообщества, а также деятели культуры, образования и здравоохранения, руководители общественных организаций.
За последние шесть месяцев 2025 года 38 человек из указанного списка получили новые ответственные назначения. Они заняли позиции на государственной и муниципальной службе в рамках карьерного роста.
Следующий пересмотр кадрового резерва запланировали на июнь 2026 года. Это позволит актуализировать пул перспективных управленцев.
