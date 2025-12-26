Учителя обвинили в терроризме и уволили: он показал ученикам одно видео

Те, в свою очередь, сочли приоритетной задачей передать дело в правительственную антитеррористическую программу Prevent. В официальных документах, с которыми ознакомилось издание, чиновники предположили, что демонстрация видео может быть расценена как «преступление на почве ненависти», а сам педагог обвинялся в причинении «эмоционального вреда» семнадцатилетним подросткам.