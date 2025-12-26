Учителя обвинили в терроризме и уволили: он показал ученикам одно видео

В Великобритании разгорелся скандал вокруг школьного преподавателя, которого обвинили в терроризме и создании угрозы для детей. Поводом стал учебный материал — видео с Дональдом Трампом, показанное на уроках американской политики, пишет The Telegraph.
Учитель политологии рассказал, что его «сравнили с террористом». Инцидент произошёл после того, как он продемонстрировал старшеклассникам, готовящимся к экзаменам A-level, видеоролики, в том числе запись инаугурации Трампа. Руководство учебного заведения сообщило о нём в местные органы по защите детей.
Те, в свою очередь, сочли приоритетной задачей передать дело в правительственную антитеррористическую программу Prevent. В официальных документах, с которыми ознакомилось издание, чиновники предположили, что демонстрация видео может быть расценена как «преступление на почве ненависти», а сам педагог обвинялся в причинении «эмоционального вреда» семнадцатилетним подросткам.
Эти обвинения, которые преподаватель назвал нелепыми, вынудили его начать процедуру обжалования действий колледжа. Конфликт завершился соглашением, по которому педагог, фактически принуждённый уволиться с должности с окладом в 4,5 миллиона рублей (44 000 фунтов) в год, получил компенсацию в размере 200 тысяч рублей (2000 фунтов стерлингов).