Названы главные мемы 2025 года

Каждый год в культуре появляются новые шутки и ситуации, которые вирусятся по всему интернету. «Вечерняя Москва» собрала главные мемы уходящего 2025 года.

Дикий огурец.

В начале года соцсети заполонили постироничные видеоролики, на которых под музыку из фильмов ужасов мелькают случайные фотографии. При этом в каждом из роликов несколько раз появляется изображение дикого огурца с шипами.

Юра Борисов за столом.

В феврале российский актер посетил званый ужин в Великобритании, а фотография оттуда моментально стала вирусной. На ней Борисов сидит за столом и улыбается: пользователи Сети увидели в артисте родственника на семейном застолье.

Ссора Трампа с Зеленским.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Белый дом, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры пошли не по плану и украинский глава ушел со скандалом.

Итальянский брейнрот.

В социальных сетях завирусились короткие ролики с нейросетевыми животными и итальянской озвучкой, которые прозвали «итальянским брейнротом». Акула в кроссовках, крокодил-бомбардировщик, кошка-креветка — это только малая часть сгенерированных искусственным интеллектом изображений животных с абсурдными именами.

«Окак» и «Лев, если и…».

Также пользователям Сети очень полюбилось изображение черного кота в капюшоне, передающего удивление и сарказм. Отличительной чертой мема стало слитное написание фразы «о как».

Вместе с тем в интернете решили подшутить и над царем зверей — львом. Иногда он делает не самые царские вещи, а формат мема призван высмеять типичные традиционные маскулинные установки.

«Умный человек в очках».

В одном из фотобанков по запросу «Умный человек в очках» обнаружили фотографию российского блогера Яна Топлеса. Россиянам настолько полюбилась эта фраза, что это изображение заполонило короткие юмористические видеоролики.

Подтанцовка Булановой.

Пользователи Сети активно обсуждали подтанцовку певицы Татьяны Булановой на концерте в спортивном комплексе «Лужники». Необычная расслабленность телодвижений артистов стала поводом для большого количества шуток, в том числе о том, что подтанцовку «набрали по объявлению» и пригласили из «программы “Московское долголетие”.

«Мама, вызывай такси».

По TikTok разлетелось видео, на котором женщина скандалит с водителем автобуса. Рядом стоял ее сын, который эмоционально прокричал «Мама, вызывай такси». Эту фразу и начали вирусить в дальнейшем.

Грустные ролики Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал звездой интернета после того, как опубликовал в своих соцсетях череду роликов под популярные песни. На одном из них, например, он грустно слушает «П. М. М. Л.» Зефмиры*, а на другом показывает сердечко под Макана.

Американский рэпер Снуп Догг в своих социальных сетях поделился российским видео, которое стало вирусным. «Вечерняя Москва» собрала подборку русских мемов, популярных за рубежом.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

