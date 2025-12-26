Названы главные мемы 2025 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал звездой интернета после того, как опубликовал в своих соцсетях череду роликов под популярные песни. На одном из них, например, он грустно слушает «П. М. М. Л.» Зефмиры*, а на другом показывает сердечко под Макана.