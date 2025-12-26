Названы главные мемы 2025 года

Каждый год в культуре появляются новые шутки и ситуации, которые вирусятся по всему интернету. «Вечерняя Москва» собрала главные мемы уходящего 2025 года.
Дикий огурец.
В начале года соцсети заполонили постироничные видеоролики, на которых под музыку из фильмов ужасов мелькают случайные фотографии. При этом в каждом из роликов несколько раз появляется изображение дикого огурца с шипами.
Юра Борисов за столом.
В феврале российский актер посетил званый ужин в Великобритании, а фотография оттуда моментально стала вирусной. На ней Борисов сидит за столом и улыбается: пользователи Сети увидели в артисте родственника на семейном застолье.
Ссора Трампа с Зеленским.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Белый дом, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры пошли не по плану и украинский глава ушел со скандалом.
Итальянский брейнрот.
В социальных сетях завирусились короткие ролики с нейросетевыми животными и итальянской озвучкой, которые прозвали «итальянским брейнротом». Акула в кроссовках, крокодил-бомбардировщик, кошка-креветка — это только малая часть сгенерированных искусственным интеллектом изображений животных с абсурдными именами.
«Окак» и «Лев, если и…».
Также пользователям Сети очень полюбилось изображение черного кота в капюшоне, передающего удивление и сарказм. Отличительной чертой мема стало слитное написание фразы «о как».
Вместе с тем в интернете решили подшутить и над царем зверей — львом. Иногда он делает не самые царские вещи, а формат мема призван высмеять типичные традиционные маскулинные установки.
«Умный человек в очках».
В одном из фотобанков по запросу «Умный человек в очках» обнаружили фотографию российского блогера Яна Топлеса. Россиянам настолько полюбилась эта фраза, что это изображение заполонило короткие юмористические видеоролики.
Подтанцовка Булановой.
Пользователи Сети активно обсуждали подтанцовку певицы Татьяны Булановой на концерте в спортивном комплексе «Лужники». Необычная расслабленность телодвижений артистов стала поводом для большого количества шуток, в том числе о том, что подтанцовку «набрали по объявлению» и пригласили из «программы “Московское долголетие”.
«Мама, вызывай такси».
По TikTok разлетелось видео, на котором женщина скандалит с водителем автобуса. Рядом стоял ее сын, который эмоционально прокричал «Мама, вызывай такси». Эту фразу и начали вирусить в дальнейшем.
Грустные ролики Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал звездой интернета после того, как опубликовал в своих соцсетях череду роликов под популярные песни. На одном из них, например, он грустно слушает «П. М. М. Л.» Зефмиры*, а на другом показывает сердечко под Макана.
