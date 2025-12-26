Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусульмане раскритиковали Мохамеда Салаха за поздравление с Рождеством

Футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха подвергли критике после публикации поздравления с Рождеством. Об этом сообщили пользователи социальной сети X, где форвард разместил свой пост.

Футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха подвергли критике после публикации поздравления с Рождеством. Об этом сообщили пользователи социальной сети X, где форвард разместил свой пост.

Салах опубликовал фото своих дочерей, сидящих под рождественской елкой, и сопроводил снимок хештегом #СчастливогоРождества.

Некоторые подписчики выразили недовольство в комментариях, указывая, что праздник запрещен в исламе. Один из пользователей отметил, что ожидал, что футболист не станет отмечать христианский праздник, другой сравнил это с тем, как христиане не отмечают мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Это уже второй год подряд, когда Салах поздравляет подписчиков с Рождеством. В 2024 году он также сталкивался с критикой пользователей сети.

Совет улемов Духовного управления мусульман выпустил фетву, запрещающую доставщикам перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, идолов и предметы языческого культа.

Еще в середине мая муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал курьеров, отказавшихся доставлять блюда со свининой.