Мусульмане раскритиковали Мохамеда Салаха за поздравление с Рождеством

Футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха подвергли критике после публикации поздравления с Рождеством. Об этом сообщили пользователи социальной сети X, где форвард разместил свой пост.
Салах опубликовал фото своих дочерей, сидящих под рождественской елкой, и сопроводил снимок хештегом #СчастливогоРождества.
Некоторые подписчики выразили недовольство в комментариях, указывая, что праздник запрещен в исламе. Один из пользователей отметил, что ожидал, что футболист не станет отмечать христианский праздник, другой сравнил это с тем, как христиане не отмечают мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.
Это уже второй год подряд, когда Салах поздравляет подписчиков с Рождеством. В 2024 году он также сталкивался с критикой пользователей сети.
Совет улемов Духовного управления мусульман выпустил фетву, запрещающую доставщикам перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, идолов и предметы языческого культа.
Еще в середине мая муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал курьеров, отказавшихся доставлять блюда со свининой.