Армия Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время нарастила число ударов по российской территории дальнобойными ракетами НАТО и артиллерией калибром 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
— За последнее время отмечается увеличение использования 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS, — сказал Марочко, его слова передает ТАСС.
По его мнению, увеличение числа ударов говорит о росте поставок оружия со стороны Североатлантического альянса.
25 декабря общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что бойцы Вооруженных сил России заняли штаб батальона 106-й украинской бригады в Гуляйполе. Им достался и флаг батальона, который висел в кабинете командира.
Тогда же губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что солдаты ВС РФ уничтожили подземные бетонные укрепления бойцов ВСУ в Гуляйполе. По его словам, это позволит создать условия для освобождения всего Запорожья.