FT: Бум ИИ принес более 500 млрд долларов американским миллиардерам в 2025 году

Резкий рост популярности искусственного интеллекта принес крупнейшим американским миллиардерам более 500 млрд долларов за 2025 год. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Bloomberg.
Как отмечает издание, речь идет о совокупном состоянии ведущих технологических предпринимателей США. К концу торгов в канун Рождества активы десяти крупнейших фигур — наличные, акции и инвестиции — превышали 2,5 трлн долларов. Хотя еще в начале года они составляли 1,9 трлн.
Основным драйвером стала волна инвестиций в искусственный интеллект — от чипов и дата-центров до программных решений. Экономист Гарвардского университета Джейсон Фурман отметил, что значительная часть роста носит спекулятивный характер. Однако инвесторы рассчитывают на долгосрочную отдачу от ИИ-направления.
Лидером в списке «самых разбогатевших» оказался Илон Маск. Его состояние выросло почти на 50% и достигло около 645 млрд долларов. Существенно укрепил позиции и основатель Nvidia Дженсен Хуанг. Капитализация компании превысила 4 трлн долларов, а его личное состояние выросло до 156 млрд.
Среди других бенефициаров — Ларри Пейдж и Сергей Брин, состояние которых увеличилось на фоне прогресса Google в собственных ИИ-моделях. При этом Билл Гейтс стал исключением: его капитал сократился из-за продолжения продаж акций Microsoft для финансирования благотворительных проектов.
Немногим ранее об искусственном интеллекте высказался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что человек, по сравнению с нейросетью, имеет серьезное преимущество. Оно заключается в умении работать в команде. По словам российского лидера, такая тема поднималась неоднократно.