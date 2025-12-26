FT: Бум ИИ принес более 500 млрд долларов американским миллиардерам в 2025 году

Немногим ранее об искусственном интеллекте высказался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что человек, по сравнению с нейросетью, имеет серьезное преимущество. Оно заключается в умении работать в команде. По словам российского лидера, такая тема поднималась неоднократно.