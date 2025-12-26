Свежие огурцы и помидоры взлетели в цене перед новым годом в Воронежской области

В предпраздничной гонке за продуктами жители Воронежской области столкнулись с неожиданным лидером по росту цен. Им стали свежие огурцы, стоимость которых за последний месяц увеличилась почти на половину, следует из данных Воронежстата за 25 декабря.
Цены на этот популярный овощ демонстрируют стремительный рост. Только за минувшую неделю килограмм огурцов в регионе подорожал на 13,93% — с 207,69 до 236,62 рубля.
Помидоры, занявшие вторую строчку в антирейтинге подорожавших товаров, за неделю стали дороже на 3,99% (до 162,59 рублей за кг). На третьем месте оказалось печенье, чья цена выросла на 3,22%.
На фоне общего роста потребительская корзина все же демонстрирует и снижения. Значительно подешевели сардельки и сосиски — на 3,72% (до 425,63 рублей за кг). Также стали доступнее сливочное масло (-3,58%) и творог (-2,68%).
Эксперты связывают резкий взлет стоимости огурцов с сезонным фактором — ростом спроса на салатные ингредиенты в предновогодний период.