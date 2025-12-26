Пенсию за январь россиянам выплатят досрочно: в Госдуме назвали сроки

В связи с длительными новогодними выходными график выплаты пенсий будет скорректирован, поэтому пенсионеры получат январские начисления заранее. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса — чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами», — сказал депутат.
Говырин уточнил, что перечисление январских пенсий проводится в последнюю декаду декабря — с 22 по 29 число. Для тех, кто получает выплаты через отделения «Почты России», выдача пенсий начинается с 25 декабря и завершается к 30-му.
Ранее KP.RU писал, что с 2026 года повышенные пенсионные выплаты будут назначены двум категориям россиян. Говырин отметил, что увеличение пенсии предусмотрено за счет двукратного размера фиксированной выплаты, которая в следующем году составит 9 584,69 рубля.