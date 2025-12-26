Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-востоке Москвы

В 2025 году на юго-востоке Москвы реализовали 58 проектов, направленных на улучшение дорожного движения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
В Лефортове на шоссе Энтузиастов, по просьбе жителей, организовали новый пешеходный переход к трамвайной остановке «МЦД Москва-Товарная». В Рязанском районе создали дополнительный пешеходный переход у дома 6 на 4-й Новокузьминской улице, что сделало путь до школы № 2090 имени Л. Х. Паперника безопаснее.
По словам Собянина, по шести адресам появились новые островки безопасности, разделяющие потоки машин и пешеходов. Один из них установлен в районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова, обеспечив удобный переход к автобусной остановке «Метро “Жулебино”, северный вход».
На 14 участках дорог проведена переразметка, позволившая увеличить число полос, повысить пропускную способность и создать альтернативные маршруты. Значительный проект реализован вдоль внутренней стороны Третьего транспортного кольца в Южнопортовом районе: число полос увеличили с четырех до пяти, что сократило время в пути на 15−20 процентов. Дополнительная полоса появилась также на улице Генерала Кузнецова в районе Выхино-Жулебино, что позволило разделить потоки и ускорить движение.
На четырех участках вблизи социальных объектов скорректирован скоростной режим. В районе Люблино на Совхозной улице разрешенная скорость снижена с 60 до 30 км/ч, в Кузьминках на Есенинском бульваре — аналогично. Там расположены образовательные и медицинские учреждения, включая школы, поликлиники и научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой.
Сергей Собянин отметил, что на четырех сложных перекрестках нанесена «вафельная» разметка, ускорившая движение на 15−20 процентов. На 2-й Институтской улице Рязанского района введено одностороннее движение, добавлено 86 парковочных мест, включая девять для инвалидов.
Кураторы Центра организации дорожного движения продолжают учитывать обращения жителей и работать над улучшением дорожной обстановки в городе.