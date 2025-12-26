Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-востоке Москвы

На 14 участках дорог проведена переразметка, позволившая увеличить число полос, повысить пропускную способность и создать альтернативные маршруты. Значительный проект реализован вдоль внутренней стороны Третьего транспортного кольца в Южнопортовом районе: число полос увеличили с четырех до пяти, что сократило время в пути на 15−20 процентов. Дополнительная полоса появилась также на улице Генерала Кузнецова в районе Выхино-Жулебино, что позволило разделить потоки и ускорить движение.