В Ставрополе задержана девушка, готовившая теракт против офицера Минобороны

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, готовившую теракт против офицера Министерства обороны РФ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, жительница Краснодарского края 2007 года рождения, находясь под руководством спецслужб Киева, планировала совершить нападение на военнослужащего.
Подозреваемая намеревалась установить самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей возле военной части. При попытке реализации плана она была задержана с поличным.
Как отметили в ФСБ, ранее девушка попала под влияние телефонных мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили ее выполнить преступное задание.
По факту возбуждены уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ, а также ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств).
Ранее сообщалось, что житель Калуги по заданию Киева планировал взорвать газохранилище.