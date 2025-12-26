ГП требует взыскать 1 млрд рублей экологического ущерба в Туапсе

Первоначально, в 2024 году, суд поддержал требование Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать полную сумму компенсации с застройщика, однако в 2025 году дело направили на пересмотр и решение было отменено, так как администрация муниципалитета должна была выступить в качестве одной из сторон по делу.