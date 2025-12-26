ГП требует взыскать 1 млрд рублей экологического ущерба в Туапсе

В конце 2024 года иск о компенсации ущерба был удовлетворен, но застройщик добился отмены решения и дело направили на пересмотр. ГП выступила против.
По данным надзорного органа, за два года строительства подрядчики уничтожили плодородный грунт в прибрежной защитной полосе. Образовавшиеся в результате земляных работ отходы они сбросили в море, что причинило вред окружающей среде на 694 миллиона рублей.
Первоначально, в 2024 году, суд поддержал требование Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать полную сумму компенсации с застройщика, однако в 2025 году дело направили на пересмотр и решение было отменено, так как администрация муниципалитета должна была выступить в качестве одной из сторон по делу.
Материалы направили на повторное разбирательство. Теперь ГП намерена добиваться восстановления первоначального решения через обращение в высшую судебную инстанцию.