Полис медстрахования для фермеров в 2026 году подорожает вдвое

«В 2024 году парламент внес поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Люди, владеющие сельскохозяйственными землями, но относящиеся к уязвимым категориям: пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты или многодетные матери, — застрахованы государством бесплатно. Ранее они были обязаны платить страховые взносы», — пояснил глава Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Ион Додон.
Для остальных категорий, в том числе для тех, кто приобретает сельскохозяйственные земли в течение года, уплата страховой премии остается обязательной.
По словам Додона, стоимость полиса ОМС все равно останется ниже реальной стоимости услуг. По расчетам, страховой взнос должен составлять 18 700 леев, но в проекте закона он сохранен на уровне 12 636 леев. Согласно поправке к Закону о фондах обязательного медстрахования на 2026 год, которую поддержало правительство на заседании 23 декабря, скидку на медицинский полис отменят для свободных профессий и частных семейных врачей.
Оппозиционная Партия социалистов выступила с требованием заморозить стоимость медицинского полиса для владельцев сельхозземель на уровне 1 264 лея, соответствующий проект поправки в бюджет медстрахования на 2026 год зарегистрировал депутат Владимир Односталко.