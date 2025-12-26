Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полис медстрахования для фермеров в 2026 году подорожает вдвое

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Размер взноса обязательного медицинского страхования (ОМС) для не застрахованных государством владельцев сельскохозяйственных земель в 2026 году удвоится и составит 2 527 леев против 1264 в нынешнем году.

Источник: Sputnik.md

«В 2024 году парламент внес поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Люди, владеющие сельскохозяйственными землями, но относящиеся к уязвимым категориям: пенсионеры, люди с инвалидностью, студенты или многодетные матери, — застрахованы государством бесплатно. Ранее они были обязаны платить страховые взносы», — пояснил глава Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Ион Додон.

Для остальных категорий, в том числе для тех, кто приобретает сельскохозяйственные земли в течение года, уплата страховой премии остается обязательной.

По словам Додона, стоимость полиса ОМС все равно останется ниже реальной стоимости услуг. По расчетам, страховой взнос должен составлять 18 700 леев, но в проекте закона он сохранен на уровне 12 636 леев. Согласно поправке к Закону о фондах обязательного медстрахования на 2026 год, которую поддержало правительство на заседании 23 декабря, скидку на медицинский полис отменят для свободных профессий и частных семейных врачей.

Оппозиционная Партия социалистов выступила с требованием заморозить стоимость медицинского полиса для владельцев сельхозземель на уровне 1 264 лея, соответствующий проект поправки в бюджет медстрахования на 2026 год зарегистрировал депутат Владимир Односталко.