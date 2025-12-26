Полис медстрахования для фермеров в 2026 году подорожает вдвое

По словам Додона, стоимость полиса ОМС все равно останется ниже реальной стоимости услуг. По расчетам, страховой взнос должен составлять 18 700 леев, но в проекте закона он сохранен на уровне 12 636 леев. Согласно поправке к Закону о фондах обязательного медстрахования на 2026 год, которую поддержало правительство на заседании 23 декабря, скидку на медицинский полис отменят для свободных профессий и частных семейных врачей.