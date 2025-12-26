В Омской области более 800 пожаров связаны с неисправными гаджетами и техникой

Похожий случай произошел несколько дней назад в одной из школ Омска. Гаджет самопроизвольно загорелся на диване в коридоре фойе, когда школьница просто положила его рядом с собой. К счастью, обошлось без последствий. Детей эвакуировали. Специалисты напоминают: не оставляйте гаджеты на зарядке под подушкой, в сумках или на мягкой мебели — это нарушает теплоотвод и повышает риск возгорания.