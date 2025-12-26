Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области более 800 пожаров связаны с неисправными гаджетами и техникой

МЧС предупреждает: ночные зарядки и дешевые аксессуары могут привести к трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно в России фиксируется около 150 случаев травм, связанных с неправильным использованием гаджетов. В Омской области за год более 800 пожаров возникли из-за неисправного электрооборудования — от смартфонов и умных часов до бытовой техники и электросамокатов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Особую опасность, по словам спасателей, представляет ночная зарядка устройств с аккумуляторами.

«Во сне человек не чувствует запах дыма. Достаточно нескольких глотков, чтобы потерять сознание. Поэтому крайне важно не только самим соблюдать правила, но и объяснить их детям», — пояснила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова.

Похожий случай произошел несколько дней назад в одной из школ Омска. Гаджет самопроизвольно загорелся на диване в коридоре фойе, когда школьница просто положила его рядом с собой. К счастью, обошлось без последствий. Детей эвакуировали. Специалисты напоминают: не оставляйте гаджеты на зарядке под подушкой, в сумках или на мягкой мебели — это нарушает теплоотвод и повышает риск возгорания.

Не используйте дешевые или несертифицированные зарядные устройства — они часто не соответствуют требованиям безопасности. Следите за состоянием устройства: если смартфон быстро перегревается или корпус вздулся, его нужно сдать в ремонт или заменить.

Также нельзя перегружать электросеть — одновременное подключение нескольких мощных приборов может привести к перегреву проводки и пожару. Важно регулярно проверять гирлянды: на новогодних огнях не должно быть заломов, оголенных проводов или скруток. Их следует отключать от сети, даже если вы уходите в соседнюю комнату.

Ранее мы писали, что жителю Омской области дали год тюрьмы и забрали автомобиль за спиливание 7 берез.