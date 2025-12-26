Собянин: метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

Собянин отметил, что в период с 31 декабря по 10 января на улицах Москвы будет бесплатная парковка. 11 января они будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.