Собянин: метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

С 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, а МЦД — до 03:00. Кроме того, 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов будут курсировать без перерыва.
Круглосуточную работу продолжат 18 трамвайных маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр Т1. Помимо этого, обычную работу продолжат все 18 регулярных ночных рейсов.
В период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД — по действующим тарифам. Мэр добавил, что в метро будет организована трансляция новогоднего обращения Владимира Путина.
С 6 на 7 января, в Рождественскую ночь, метро и МЦК будут работать до 02:00, а МЦД — до 03:00. 125 автобусных и электробусных, а также 18 трамвайных маршрутов продолжат работать до 03:30. 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.
Собянин отметил, что в период с 31 декабря по 10 января на улицах Москвы будет бесплатная парковка. 11 января они будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в метро в преддверии Нового года появилось более 200 указателей, помогающих найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Визуальные материалы с изображением наряженной елки появились на 36 станциях 11 линий метрополитена. Указатели останутся на станциях до конца января 2026 года.