В Нижнем Новгороде создали умный манекен для испытаний систем безопасности авто

Как отметили в вузе, современные автомобили оснащаются сложными системами помощи водителю. Чтобы убедиться, что электроника сработает правильно, и машина сама затормозит перед выбежавшим пешеходом, это нужно проверить в реальности. Для этого нужны манекены. Новое устройство заставляет искусственного пешехода делать правильные биомеханические движения. Без этого камера автомобиля может не распознать в манекене человека, и тест будет провален, либо, что еще хуже, система будет настроена неправильно и не сработает в жизни.