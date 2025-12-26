Ричмонд
26 декабря на Мамае сошла лавина

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

26 декабря примерно в 11:50 по местному времени на на популярной среди любителей экстремального отдыха горе Мамай сошла лавина. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

— Скользящая лавина сошла с юго-западного склона горы Двуглавая, — уточняется в сообщении.

Снежная масса пересекла дорогу, по которой в этот момент шла группа снегоходчиков. Один из участников группы успел среагировать и активировал лавинный рюкзак. По предварительной информации трагедии удалось избежать — пострадавших и погибших нет.

