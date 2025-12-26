Ричмонд
В Забайкальском крае ФСБ пресекла работу нелегальной майнинговой фермы

В Забайкальском крае сотрудники полиции и УФСБ пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы, которая успела причинить ущерб на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: Life.ru

«Питание энергоёмкого оборудования осуществлялось за счёт несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО “ППГХО” с целью безучётного потребления электроэнергии и занижения её фактических объёмов. По предварительной оценке, причинённый ущерб предприятию составил более 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Во время обысков оборудование для майнинга было изъято, ведётся установление лиц, причастных к созданию фермы. По данным МинЖКХ региона, в Забайкальском крае отсутствуют компании, официально занимающиеся майнингом.

Ранее сообщалось, что незаконный майнинг в России может повлечь уголовную ответственность. Законодательство в ближайшее время урегулирует оборот цифровой валюты. Будут установлены административные меры за нарушения в сфере майнинга и уголовная ответственность за незаконное использование цифровых валют.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.