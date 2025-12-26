В Забайкальском крае ФСБ пресекла работу нелегальной майнинговой фермы

«Питание энергоёмкого оборудования осуществлялось за счёт несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО “ППГХО” с целью безучётного потребления электроэнергии и занижения её фактических объёмов. По предварительной оценке, причинённый ущерб предприятию составил более 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Во время обысков оборудование для майнинга было изъято, ведётся установление лиц, причастных к созданию фермы. По данным МинЖКХ региона, в Забайкальском крае отсутствуют компании, официально занимающиеся майнингом.
Ранее сообщалось, что незаконный майнинг в России может повлечь уголовную ответственность. Законодательство в ближайшее время урегулирует оборот цифровой валюты. Будут установлены административные меры за нарушения в сфере майнинга и уголовная ответственность за незаконное использование цифровых валют.
