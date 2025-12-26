В Забайкальском крае ФСБ пресекла работу нелегальной майнинговой фермы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Во время обысков оборудование для майнинга было изъято, ведётся установление лиц, причастных к созданию фермы. По данным МинЖКХ региона, в Забайкальском крае отсутствуют компании, официально занимающиеся майнингом.