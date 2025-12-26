Названы самые популярные сервисы на «Госуслугах»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на «Госуслугах» в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло «Получение налогового вычета», которым воспользовалось более 4,4 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.