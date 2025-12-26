Названы самые популярные сервисы на «Госуслугах»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на «Госуслугах» в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло «Получение налогового вычета», которым воспользовалось более 4,4 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.
«Самая востребованная федеральная жизненная ситуация в 2025 году — “Поступление в вуз”, ей воспользовались 9 955 626 человек. Второй по востребованности — сервис “Получение налогового вычета”, им воспользовались 4 406 971 человек», — сообщили там.
В список популярных сервисов также вошли «Защита от мошенников в сети», «Выход на пенсию» и «Многодетная семья».
«Мы запустили все 70 федеральных и 425 региональных запланированных к внедрению жизненных ситуаций. Тематика сервисов очень широкая, в числе новых — “Рождение ребенка”, “Налоговый вычет”, “Открытие ИТ-компании” и даже “Мой питомец”, — отметил Григоренко. Его слова приводит аппарат.
Он отметил, что в 2026 году продолжится развитие запущенных «жизненных ситуаций», внедрение новых государственных сервисов «проактивного формата», а также строгий контроль качества оказания всех государственных услуг.
Оказание госуслуг в формате «жизненных ситуаций» в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% — время на получение госуслуг, и на 64% — необходимость посещения ведомств, отмечается также.