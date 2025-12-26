Тишковец: Почти треть месячной нормы осадков выпала в столичном регионе с 25 декабря

Почти треть месячной нормы осадков выпала в столичном регионе с вечера четверга, 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
— В Москве в результате обильных снегопадов, которые «зарядили» накануне вечером в 18:00 и идут до сих пор, в осадкомер метеостанций ВДНХ, Балчуга, Тушино и МГУ попало по девять миллиметров осадков (…), что составляет 18 процентов месячной нормы, — подчеркнул Тишковец.
Он добавил, что в Московской области больше всего осадков зафиксировали в Клину — 14 миллиметров или 30 процентов месячной нормы, Долгопрудном — 13 миллиметров, Подмосковной — 12 миллиметров, передает РИА Новости.
26 декабря в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде снега. При этом максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — ноль градусов.
В Москве и Подмосковье также начал действовать «желтый» уровень погодной опасности — он сохранится минимум на сутки. При этом до 21:00 26 декабря на дорогах может появиться гололедица.