Белгидромет объявил оранжевый уровень из-за сильного ветра 20 м/с и снега с дождем на 26 декабря

В Беларуси на пятницу, 26 декабря, вынесен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили в Белгидромете.
Днем в пятницу по стране ожидаются максимальные температуры около 0 — +5 градусов. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.
Местами по востоку республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет северо-западного направления порывистый, местами его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.
