Белгидромет объявил оранжевый уровень из-за сильного ветра 20 м/с и снега с дождем на 26 декабря

Синоптики предупредили о сильном ветре до 20 м/с в Беларуси 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на пятницу, 26 декабря, вынесен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили в Белгидромете.

Днем в пятницу по стране ожидаются максимальные температуры около 0 — +5 градусов. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Местами по востоку республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет северо-западного направления порывистый, местами его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

Еще МЧС рассказало о поисках пропавшей на Рождество девочки под Витебском: «Следы нашли охотники в пяти километрах от деревни».