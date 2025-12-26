Ричмонд
Новосибирцам предложили новый способ оформления льготных билетов

В Новосибирской области запущен новый цифровой сервис для льготников.

Источник: Аргументы и факты

Теперь оформить бесплатный разовый билет на пригородную электричку можно с помощью «Карты жителя Новосибирской области», не посещая центры социальной поддержки для получения бумажного талона.

Новый сервис «Льготный экспресс» позволяет сгенерировать в мобильном приложении или на сайте карты специальный QR-код.

Его нужно предъявить в билетной кассе на железнодорожной станции перевозчика АО «Экспресс-пригород», чтобы получить безденежный бумажный билет.

Кроме того, оформить проездной по QR-коду можно напрямую в электропоезде через контролёра с мобильным терминалом.

Это особенно удобно при отправлении со станций, где билетная касса отсутствует или не работает.

При посадке необходимо иметь при себе удостоверение, подтверждающее льготу, и паспорт.