На карте Иркутска появится Сибиряковская набережная

С инициативой о присвоении этому участку имени семьи известных меценатов Сибиряковых выступил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Предложение также рассматривали на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Иркутской епархии под руководством губернатора региона Игоря Кобзева.