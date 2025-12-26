На карте Иркутска появится Сибиряковская набережная

Такой вопрос обсудили на заседании Высшего административного комитета администрации Иркутска.
С инициативой о присвоении этому участку имени семьи известных меценатов Сибиряковых выступил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Предложение также рассматривали на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Иркутской епархии под руководством губернатора региона Игоря Кобзева.
В конце ноября вопрос о присвоении данной территории наименования «Сибиряковская набережная» принят на заседании комиссии по городской топонимике и увековечиванию известных в Иркутске людей и событий, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, ранее имена земляков уже присвоены новым улицам в микрорайоне Союз — Героя России Эдуарда Дьяконова, в районе ИРНИТУ — Леонида Гайдая.