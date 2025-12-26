Ежегодную Губернаторскую елку посетили 800 детей

Мероприятие ежегодно проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Новогоднее представление посетили 800 ребят из всех муниципальных образований региона: дети, нуждающиеся в особой заботе государства, а также отличники учебы, победители школьных олимпиад и спортивных соревнований. Пригласительные билеты на праздник получили и 192 ребенка из семей участников специальной военной операции и погибших военнослужащих, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Каждый год в преддверии Нового года мы собираем маленьких жителей Иркутской области на Губернаторскую елку. Это ребятишки со всех уголков региона. Сегодня вместе с детьми мы окунемся в атмосферу чуда, в атмосферу детского праздника. Даже те, кто уже не верит в Деда Мороза, я думаю, сегодня они точно поймут, что он существует, что каждая детская мечта обязательно сбудется. Ну, а мы, взрослые, постараемся сегодня немножко приблизить их к своей мечте», — обратилась к ребятам от имени Губернатора Игоря Кобзева заместитель Председателя Правительства Иркутской области Наталья Дикусарова.
Именинникам и детям, достигшим особых успехов в образовательной, творческой, спортивной или иной деятельности, Наталья Дикусарова и министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов вручили подарки. Так, среди именинников — Анна Преловская из села Табарсук Аларского района. Она учится в 9-м классе, призер муниципальных олимпиад, активистка волонтерского отряда «Феникс», принимает активное участие в слетах Движения Первых. В 2025 году Аня признана победителем регионального социального конкурса «Я — волонтер». Папа Анны — ветеран специальной военной операции.
Участницей новогоднего представления стала и 7-летняя Настя Тобольшина из села Казачинское Казачинско-Ленского района. В 4 года Настя стала посещать Центр внешкольной работы для подготовки к школе, где присоединилась к волонтерской группе. Быстро освоила технологию изготовления сигнальных флажков для саперов. В 2025 году даже провела мастер-класс на областном форуме волонтеров и добровольцев СВО «Своих не бросаем!». Сейчас Настя занимается изготовлением нашлемников. Юным зрителям представили спектакль «Снегурочка». После завершения представления все дети получили сладкие новогодние подарки и наборы цветных карандашей.