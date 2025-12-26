Крупную партию запрещенки пытались доставить в столешнице в новосибирскую колонию № 2

В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещённые предметы, составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов. Повторное совершение такого правонарушения может повлечь уже уголовную ответственность.