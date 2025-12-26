Ричмонд
Крупную партию запрещенки пытались доставить в столешнице в новосибирскую колонию № 2

В преддверии Нового года сотрудники исправительной колонии № 2 предотвратили попытку доставки крупной партии запрещённых предметов на территорию учреждения. Об этом 26 декабря сообщили на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области.

Источник: ГУФСИН России по Новосибирской области

Как сообщили в ГУФСИН, при досмотре автомобиля на контрольно-пропускном пункте оперативники обнаружили тайник в деревянной столешнице. Внутри находились 17 мобильных телефонов, планшет, 8 сим-карт, 15 зарядных устройств, 2 MP3-плеера, 8 карт памяти microSD, 18 USB-кабелей и 8 пар наушников.

В отношении гражданина, пытавшегося передать запрещённые предметы, составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов. Повторное совершение такого правонарушения может повлечь уже уголовную ответственность.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирской области получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма.