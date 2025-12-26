Ричмонд
Скончалась курганский ветеран труда Колчина. Фото

В Лебяжьевском округе (Курганская область) скончалась ветеран труда Мария Колчина. Она посвятила работе более 35 лет, заслужив репутацию высококвалифицированного и опытного бухгалтера. Об этом сообщает администрация округа во «ВКонтакте».

«Коллектив Администрации Лебяжьевского муниципального округа с прискорбием сообщает о безвременной кончине ветерана Колчиной Марии Максимовны. Мария Максимовна более 35 лет отдала бухгалтерскому делу, была высококвалифицированным специалистом. К ней, как к опытному бухгалтеру, обращались за советом и консультацией», — пишет ведомство.

Кроме того, за многолетний добросовестный труд Колчина была отмечена почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Колчина проработала 35 лет в бухгалтерии.