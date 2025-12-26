Скончалась курганский ветеран труда Колчина. Фото

«Коллектив Администрации Лебяжьевского муниципального округа с прискорбием сообщает о безвременной кончине ветерана Колчиной Марии Максимовны. Мария Максимовна более 35 лет отдала бухгалтерскому делу, была высококвалифицированным специалистом. К ней, как к опытному бухгалтеру, обращались за советом и консультацией», — пишет ведомство.