Ракета «Союз-5/Сункар» готовится к первому испытательному запуску

Реализация совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек» осуществляется в плановом режиме и находится на завершающем этапе. На стартовом комплексе продолжаются испытания в рамках подготовки к первому пуску перспективной казахстанско-российской ракеты-носителя «Союз 5/Сункар», передает DKNews.kz.
Специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надёжности всех систем ракеты и элементов стартового комплекса. Это связано с тем, что в проекте — как при создании ракеты-носителя «Союз5/Сункар», так и инфраструктуры стартового комплекса — реализован ряд новых инженерных и технологических решений, ранее не применявшихся в подобных конфигурациях.
Дополнительные проверки позволяют подтвердить устойчивую работу всех систем в штатных и нештатных режимах, обеспечить максимальную готовность к проведению лётных испытаний, а также создать оптимальные условия для безопасного и успешного первого пуска.
«Байтерек» — это совместное предприятие Казкосмоса и Роскосмоса. В настоящее время практически все работы по подготовке к пуску завершены. На данном этапе проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.
Для эксплуатации ракеты задействовано более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. После прибытия ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы будут состыкованы и проверена их совместная работа«, — отметил председатель правления АО “СП “Байтерек” Айдын Аимбетов.
Партнёры проекта совместно приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Данное решение носит технический характер и отражает взвешенный и согласованный подход участников, ориентированный на обеспечение долгосрочной надёжности, безопасности и успешной эксплуатации создаваемого комплекса.
В настоящее время работы ведутся в плановом режиме с соблюдением всех технологических регламентов и стандартов качества.
«На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты “Союз 5/Сункар”. Наземная инфраструктура и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Вместе с партнёрами мы приняли решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и дополнительного подтверждения надежности и безопасности пуска. Мы не стремимся привязывать запуск к конкретной дате. Наша задача — обеспечить успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя “Союз 5/Сункар” с комплекса Байтерек», — заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
В подготовке к пуску задействованы профильные специалисты и производственные команды, обладающие необходимым опытом в области ракетно-космических технологий. Все сотрудники прошли обучение и практические стажировки для работы с новой техникой, боевые расчёты готовы к обслуживанию стартового комплекса.
После завершения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракета будет перегружена на транспортно-установочный агрегат и доставлена на стартовый комплекс, где будет проведена её вертикализация. Затем состоятся финальные проверки, по итогам которых будет определена и согласована дата первого пуска.
АО «СП “Байтерек” — совместное казахстанско-российское предприятие, созданное в 2005 году для реализации проекта космического ракетного комплекса “Байтерек” на космодроме Байконур. Компания отвечает за создание, развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса для пусков ракет-носителей нового поколения.
«Союз-5/»Сункар«- ракета-носитель среднего класса разработки и производства самарского РКЦ “Прогресс”, предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Это двухступенчатая ракета-носитель с последовательным расположением ступеней. В ней применены надёжные и проверенные лётной эксплуатацией решения, ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счёт использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.
Преимущества ракеты — невысокая стоимость запуска и высокая точность выведения полезной нагрузки. Особенность стартового комплекса — автоматический режим операций по подготовке и пуску. Это позволяет минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.
В начале ноября 2025 года ракета-носитель была доставлена в монтажно-испытательный корпус на стартовом комплексе «Байтерек» для проведения комплексных испытаний. Они включают проверку взаимодействия ракеты с наземной инфраструктурой, систем управления, заправки, обслуживания и обеспечения безопасности.
Проект реализуется совместно с Россией.