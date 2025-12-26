Ракета «Союз-5/Сункар» готовится к первому испытательному запуску

«На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты “Союз 5/Сункар”. Наземная инфраструктура и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Вместе с партнёрами мы приняли решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и дополнительного подтверждения надежности и безопасности пуска. Мы не стремимся привязывать запуск к конкретной дате. Наша задача — обеспечить успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя “Союз 5/Сункар” с комплекса Байтерек», — заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.