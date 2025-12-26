Ричмонд
17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

В Алматы на пешеходном переходе сбили девушку. Подробности дорожно-транспортного происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике almatinec_live.

«На пр. Абая — ул. Утеген батыра сбили человека», — говорится в описании.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря 2025 года около 22:00 в Ауэзовском районе.

«Водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь по ул. Алтынсарина в южном направлении, южнее пр. Абая, допустил наезд на пешехода — девушку 2008 г. р, которая пересекала проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу на запад», — рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 26 декабря.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в одну из больниц города.

«В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района», — добавили в пресс-службе ДП Алматы.