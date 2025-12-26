17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

«Водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь по ул. Алтынсарина в южном направлении, южнее пр. Абая, допустил наезд на пешехода — девушку 2008 г. р, которая пересекала проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу на запад», — рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 26 декабря.