На Медногорском МСК прошел конкурс на лучшего электромонтера

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Конкурс был приурочен ко Дню энергетика и проходил в Медногорском индустриальном колледже среди сотрудников предприятия.
Победителем конкурса стал представитель энергетического цеха ММСК Марат Хисамитдинов, занявший первое место. Второе место занял сотрудник цеха капитальных ремонтов Алексей Иванов, а третье — работник медеплавильного цеха Валерий Жигулин. Всем призерам вручили денежные призы и благодарственные письма. В конкурсе приняли участие 13 человек, которым предстояло ответить на вопросы теста и выполнить практическую часть, включающую монтаж силовой цепи и цепи управления, а также выставление защиты согласно характеристикам двигателя.
Организатор конкурса, инженер отдела главного энергетика Александр Шепелев, рассказал о задачах, которые стояли перед конкурсантами. Напомним, что по итогам профориентационной работы ММСК в 2025 году удалось привлечь более 250 школьников и студентов, которые посетили комбинат. Сотрудники комбината проводят для них встречи в формате открытых уроков, где делятся своими знаниями о специфике работы, что позволяет многим участникам впервые узнать о различных профессиях.