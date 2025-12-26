На Медногорском МСК прошел конкурс на лучшего электромонтера

Организатор конкурса, инженер отдела главного энергетика Александр Шепелев, рассказал о задачах, которые стояли перед конкурсантами. Напомним, что по итогам профориентационной работы ММСК в 2025 году удалось привлечь более 250 школьников и студентов, которые посетили комбинат. Сотрудники комбината проводят для них встречи в формате открытых уроков, где делятся своими знаниями о специфике работы, что позволяет многим участникам впервые узнать о различных профессиях.