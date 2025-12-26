Ричмонд
Аэропорт Иркутска впервые встретил 4-миллионного пассажира

26 декабря многодетная мама из Ангарска Наталья Барахтенко оказалась четырехмиллионный пассажиром в аэропорту Иркутска в 2025 году.

Источник: Аэропорт Иркутск

Аэропорт Иркутска впервые встретил четырехмиллионного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

26 декабря многодетная мама из Ангарска Наталья Барахтенко оказалась четырехмиллионный пассажиром в аэропорту Иркутска в 2025 году. Она вместе с младшим сыном Филиппом следовала рейсом S7 по маршруту Иркутск — Москва. Семья отправилась в столицу на новогодние праздники.

Ангарчанке вручили подарки — сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и брендированный чемодан с сувенирами. Перевозчик подарил маме сертификат на перелет по России, а ее сыну — коллекционную модель самолета в фирменной ливрее.

К поздравлениям присоединились и партнеры аэропорта: компания «Инфрест», издательский дом «Самокат», автосалон «Эксид Центр Легенда на Ширямова». В этот день устроили праздник для всех гостей аэропорта. В здании играл оркестр, работали тематические фотозоны.

Ранее из Иркутска запустили прямой рейс в Гуанчжоу.