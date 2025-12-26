Аэропорт Иркутска впервые встретил 4-миллионного пассажира

26 декабря многодетная мама из Ангарска Наталья Барахтенко оказалась четырехмиллионный пассажиром в аэропорту Иркутска в 2025 году. Она вместе с младшим сыном Филиппом следовала рейсом S7 по маршруту Иркутск — Москва. Семья отправилась в столицу на новогодние праздники.