В Красноярском крае лесные пожарные получили новую партию техники

Благодаря массивным колесам мотовездеход сможет проехать практически по любой местности, преодолевая крутые подъемы, спуски и даже водные преграды. А значит, маневренность и оперативность лесных пожарных вырастет. Для локализации пожаров в труднодоступной местности и обустройства опорных противопожарных полос приобрели мини-экскаватор. Его планируют доставлять к очагам возгораний вертолетом.
Помимо этого, на двадцать единиц расширили флот БПЛА краевого Лесопожарного центра. Беспилотники применяют для обнаружения лесных пожаров и разведки обстановки в лесах. Новые квадрокоптеры маневренные, легкие, со встроенными тепловизорами, что позволит контролировать обстановку на кромке пожара на предмет скрытых очагов горения и оперативно принимать необходимые меры для их ликвидации. Для работы с ними сотрудники лесопожарных подразделений пройдут специальное обучение.
«Планомерное наращивание автопарка лесопожарных подразделений и увеличение количества беспилотных летательных аппаратов позволит повысить эффективность борьбы с огнем в лесах региона. Сейчас у нас 47 аппаратов, также ожидаем поступления еще одной партии по нацпроекту “Беспилотные авиационные системы”», — сообщил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
Сейчас обстановку в лесах края контролируют с помощью авиационных и наземных сил, спутников и системы видеомониторинга. В следующем году еще 11 устройств установят на вышках сотовой связи для мониторинга лесопожарной ситуации. Сеть онлайн мониторинга расширят до 181 видеокамеры.