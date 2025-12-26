Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае лесные пожарные получили новую партию техники

Специалисты Лесопожарного центра Красноярского края будут применять для борьбы с огнем мотовездеход и мини-экскаватор.

Источник: Лесопожарный центр Красноярского края

Благодаря массивным колесам мотовездеход сможет проехать практически по любой местности, преодолевая крутые подъемы, спуски и даже водные преграды. А значит, маневренность и оперативность лесных пожарных вырастет. Для локализации пожаров в труднодоступной местности и обустройства опорных противопожарных полос приобрели мини-экскаватор. Его планируют доставлять к очагам возгораний вертолетом.

Помимо этого, на двадцать единиц расширили флот БПЛА краевого Лесопожарного центра. Беспилотники применяют для обнаружения лесных пожаров и разведки обстановки в лесах. Новые квадрокоптеры маневренные, легкие, со встроенными тепловизорами, что позволит контролировать обстановку на кромке пожара на предмет скрытых очагов горения и оперативно принимать необходимые меры для их ликвидации. Для работы с ними сотрудники лесопожарных подразделений пройдут специальное обучение.

«Планомерное наращивание автопарка лесопожарных подразделений и увеличение количества беспилотных летательных аппаратов позволит повысить эффективность борьбы с огнем в лесах региона. Сейчас у нас 47 аппаратов, также ожидаем поступления еще одной партии по нацпроекту “Беспилотные авиационные системы”», — сообщил директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Сейчас обстановку в лесах края контролируют с помощью авиационных и наземных сил, спутников и системы видеомониторинга. В следующем году еще 11 устройств установят на вышках сотовой связи для мониторинга лесопожарной ситуации. Сеть онлайн мониторинга расширят до 181 видеокамеры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше