Психолог объяснила, как вести себя при получении бесполезного подарка

Ранее Life.ru писал, что почти половина россиян планируют потратить на все новогодние подарки не более 5000 рублей. Ещё одна группа участников опроса готова выделить на подарки от 5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, три четверти россиян планируют потратить до 15 тысяч рублей. При этом 12% респондентов не собираются приобретать подарки.