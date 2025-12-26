Психолог объяснила, как вести себя при получении бесполезного подарка

«Сфокусируйтесь на дарителе, а не на подарке. Ваша цель — подтвердить вашу с ним связь», — пояснила психолог. Универсальной формулой благодарности она назвала фразу: «Спасибо, это так внимательно с твоей стороны!».
По мнению эксперта, дарение — это акт передачи энергии внимания, и получатель имеет право перенаправить эту энергию. Кардиакос допускает возможность передарить вещь, если она не была глубоко личным подарком, но советует делать это этично: полностью сменив круг получателя и тщательно удалив все следы предыдущего вручения.
Ранее Life.ru писал, что почти половина россиян планируют потратить на все новогодние подарки не более 5000 рублей. Ещё одна группа участников опроса готова выделить на подарки от 5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, три четверти россиян планируют потратить до 15 тысяч рублей. При этом 12% респондентов не собираются приобретать подарки.
