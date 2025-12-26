Макрон внимательно контролирует ситуацию с осуждённым за шпионаж Винатье*

Напомним, что в июне 2024 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал француза Лорана Винатье* по делу о сборе данных о российской военной технике без регистрации в качестве иноагента. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. Французский учёный признал вину в сборе сведений о военно-технической деятельности России через беседы с экспертами и государственными служащими. Винатье* предъявлены обвинения в шпионаже, предусматривающие до 20 лет лишения свободы по статье 276 УК РФ.