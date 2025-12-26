Ричмонд
Макрон внимательно контролирует ситуацию с осуждённым за шпионаж Винатье*

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, осуждённым в России за шпионаж. Об этом сообщило BFMTV со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Эмманюэль Макрон с величайшим вниманием следит за развитием ситуации вокруг Лорана Винатье*», — говорится в сообщении.

Французский лидер прилагает все необходимые усилия для того, чтобы добиться освобождения Винатье* из-под стражи в России. Вопрос остаётся одним из приоритетов внешней политики Макрона в отношении Москвы.

Напомним, что в июне 2024 года Замоскворецкий суд Москвы арестовал француза Лорана Винатье* по делу о сборе данных о российской военной технике без регистрации в качестве иноагента. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. Французский учёный признал вину в сборе сведений о военно-технической деятельности России через беседы с экспертами и государственными служащими. Винатье* предъявлены обвинения в шпионаже, предусматривающие до 20 лет лишения свободы по статье 276 УК РФ.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

