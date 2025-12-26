Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московская полиция накрыла нелегальную типографию с доходом 2,6 млрд рублей

Свыше 2,6 млрд рублей дохода выручили преступники от работы подпольных типографий, которые ликвидировали сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Более 50 тысяч поддельных документов изъяли в Москве, Московской области и ещё ряде регионов, включая Татарстан, Крым и Севастополь. Фальшивки включали паспорта, дипломы, водительские удостоверения, медицинские справки и другие официальные бумаги, часто на настоящих бланках с поддельными данными.

Злоумышленники привлекали клиентов через соцсети, мессенджеры и сайты. Всего было не менее 200 интернет-ресурсов. Готовые документы доставлялись почтой по стране или курьерами в Москве и Подмосковье. Подпольные типографии размещались как в жилых, так и в промышленных помещениях.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ. 14 фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области прошли обыски в четырёх отделах полиции Всеволожского района. По информации СМИ, их причиной стали подозрения в получении взяток от предпринимателей, занимавшихся продажей контрабандного алкоголя и табака, а также привлекавших к работе нелегальных мигрантов. Предположительно, взятки предназначались для избежания проверок.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше