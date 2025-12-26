Московская полиция накрыла нелегальную типографию с доходом 2,6 млрд рублей

Более 50 тысяч поддельных документов изъяли в Москве, Московской области и ещё ряде регионов, включая Татарстан, Крым и Севастополь. Фальшивки включали паспорта, дипломы, водительские удостоверения, медицинские справки и другие официальные бумаги, часто на настоящих бланках с поддельными данными.
Злоумышленники привлекали клиентов через соцсети, мессенджеры и сайты. Всего было не менее 200 интернет-ресурсов. Готовые документы доставлялись почтой по стране или курьерами в Москве и Подмосковье. Подпольные типографии размещались как в жилых, так и в промышленных помещениях.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327 УК РФ. 14 фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области прошли обыски в четырёх отделах полиции Всеволожского района. По информации СМИ, их причиной стали подозрения в получении взяток от предпринимателей, занимавшихся продажей контрабандного алкоголя и табака, а также привлекавших к работе нелегальных мигрантов. Предположительно, взятки предназначались для избежания проверок.
