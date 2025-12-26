Московская полиция накрыла нелегальную типографию с доходом 2,6 млрд рублей

Злоумышленники привлекали клиентов через соцсети, мессенджеры и сайты. Всего было не менее 200 интернет-ресурсов. Готовые документы доставлялись почтой по стране или курьерами в Москве и Подмосковье. Подпольные типографии размещались как в жилых, так и в промышленных помещениях.