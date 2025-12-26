Историк призвал переводить материалы о преступлениях нацистов на китайский

«Мы должны доносить это и нашей общественности, и мировой общественности. Мы (Российское военно-историческое общество — ред.) публикуем “черные книги” и по зверствам бандеровцев, и шведской, финской русофобии, и о преступлениях поляков и прибалтов, в том числе нацистов. Ведь это нужно доносить не только до нашей общественности на русском языке. Это нужно переводить и на английский, это нужно и на польский, это нужно на немецкий язык переводить — все европейские языки. И, конечно, и на арабский, и на китайский, и на хинди, и на другие языки народов мира», — сказал Мягков.