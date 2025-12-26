Историк призвал переводить материалы о преступлениях нацистов на китайский

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Материалы о преступлениях нацистов нужно переводить на хинди, арабский и китайский языки, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков отметил важность научно-популяризаторской работы об итогах Нюрнбергского процесса.
«Мы должны доносить это и нашей общественности, и мировой общественности. Мы (Российское военно-историческое общество — ред.) публикуем “черные книги” и по зверствам бандеровцев, и шведской, финской русофобии, и о преступлениях поляков и прибалтов, в том числе нацистов. Ведь это нужно доносить не только до нашей общественности на русском языке. Это нужно переводить и на английский, это нужно и на польский, это нужно на немецкий язык переводить — все европейские языки. И, конечно, и на арабский, и на китайский, и на хинди, и на другие языки народов мира», — сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.