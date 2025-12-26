Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всплеск «мышиной лихорадки»: в России выросла заболеваемость опасной инфекцией

86% заболевших «мышиной лихорадкой» — жители мегаполисов.

Источник: IrkutskMedia.ru

По данным Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, с начала 2025 года в России значительно выросло число случаев «мышиной лихорадки» — опасного вирусного заболевания.

За первые десять месяцев года заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом увеличилась в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Инфекция была зафиксирована в 54 регионах. Интересно, что большинство заболевших — это жители городов, а не сельской местности, на которую приходится лишь около 13% случаев.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о росте в некоторых районах, особенно в осенние месяцы. Однако в долгосрочной перспективе ведомство отмечает устойчивую тенденцию к снижению общей заболеваемости по стране. Текущие показатели по-прежнему в три раза ниже, чем во время последнего заметного подъёма в 2019 году, и в полтора раза ниже средних многолетних значений.

Юлия Ситникова.