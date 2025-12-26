Всплеск «мышиной лихорадки»: в России выросла заболеваемость опасной инфекцией

По данным Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, с начала 2025 года в России значительно выросло число случаев «мышиной лихорадки» — опасного вирусного заболевания.
За первые десять месяцев года заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом увеличилась в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Инфекция была зафиксирована в 54 регионах. Интересно, что большинство заболевших — это жители городов, а не сельской местности, на которую приходится лишь около 13% случаев.
В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о росте в некоторых районах, особенно в осенние месяцы. Однако в долгосрочной перспективе ведомство отмечает устойчивую тенденцию к снижению общей заболеваемости по стране. Текущие показатели по-прежнему в три раза ниже, чем во время последнего заметного подъёма в 2019 году, и в полтора раза ниже средних многолетних значений.
Юлия Ситникова.