Водителям начали выписывать новые штрафы из-за светофоров — автоюрист

Оказалось, это связано с правилом, которое ввели еще в 2021 году, но до сих пор его не всегда строго соблюдали. Согласно ГОСТу, если пешеходы и машины могут двигаться одновременно (например, на повороте), то зеленый для пешеходов должен загораться на 5−10 секунд раньше, чем разрешающий сигнал для водителей. Это нужно, чтобы люди успели выйти на переход и стали заметны для поворачивающего транспорта.