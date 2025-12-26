Водителям начали выписывать новые штрафы из-за светофоров — автоюрист

Водители стали получать неожиданные штрафы из-за изменений в работе светофоров: на суммы от 1500 до 7500 рублей. Об этом рассказал автоюрист Александр Шумский.
Так, на одном из перекрёстков в Самаре раньше постоянно горела зеленая стрелка, разрешающая поворот. Теперь она стала на несколько секунд гаснуть. А многие, привыкнув к старому режиму, продолжают ехать, не обращая внимания на новый сигнал.
Оказалось, это связано с правилом, которое ввели еще в 2021 году, но до сих пор его не всегда строго соблюдали. Согласно ГОСТу, если пешеходы и машины могут двигаться одновременно (например, на повороте), то зеленый для пешеходов должен загораться на 5−10 секунд раньше, чем разрешающий сигнал для водителей. Это нужно, чтобы люди успели выйти на переход и стали заметны для поворачивающего транспорта.
Поэтому на светофорах, где есть бело-лунная секция (она как раз указывает на совмещенное движение машин и пешеходов), теперь появилась дополнительная фаза. Это короткий период, когда идут только пешеходы.
Раньше на это часто не обращали внимания, но теперь ГАИ стала активнее контролировать соблюдение правила и выписывать штрафы тем, кто проезжает на красный или мигающий сигнал в такой момент, написал эксперт в своем телеграм-канале (18+).
