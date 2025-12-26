Сотрудники фирмы из Приморья пытались вывезти за границу 60 тонн гребешка на 35 млн рублей

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно вывезли через таможенный пост МАПП “Краскино” заграницу партию морского гребешка массой 60 тонн на сумму около 35 млн рублей, подделав необходимые разрешительные документы», — говорится в сообщении.