Сотрудники фирмы из Приморья пытались вывезти за границу 60 тонн гребешка на 35 млн рублей

Расследование уголовного дела о контрабанде 60 тонн морского гребешка на сумму свыше 35 млн рублей завершено в Приморье. Обвиняемыми выступают ветеринарный врач, генеральный директор и сотрудники компании, специализирующейся на оптовой торговле морепродуктами, сообщила пресс-служба прокуратура Приморья.
«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно вывезли через таможенный пост МАПП “Краскино” заграницу партию морского гребешка массой 60 тонн на сумму около 35 млн рублей, подделав необходимые разрешительные документы», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая группой в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — в отношении ветврача.
Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 40 млн рублей. Дело направлено в Хасанский районный суд.