Врач из Приморья спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета

Летевшая из Владивостока в Москву врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь пассажирке из Северной Кореи с симптомами анафилактического шока, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Ольга Юрьевна направлялась из Владивостока в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование. Самочувствие врача было непростым, перелёт предстоял длительный — рейс длится около девяти часов. В этом полёте она столкнулась с внештатной ситуацией, требующей немедленного профессионального решения», — говорится в сообщении.
Медицинская помощь потребовалась гражданке КНДР, когда до посадки оставалось более пяти часов. Внештатная ситуация произошла спустя примерно три часа после вылета. У одной из пассажирок резко ухудшилось самочувствие: появилось угнетение сознания, развился выраженный отёк языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Всё это указывало на развитие анафилактического шока.
Экипаж объявил поиск медицинского работника. Единственным врачом на борту оказалась Ольга Теберекова.
Обстановку осложняли высота полёта свыше 10 тысяч метров, отсутствие связи с землёй и языковой барьер — девушка не говорила ни по-русски, ни по-английски.
Медицинскую помощь оказывали прямо в салоне самолёта: пассажирские кресла разложили для горизонтального положения, был обеспечен венозный доступ, проведено экстренное введение адреналина, инфузионная терапия и кислородная поддержка.
«Я оказалась единственным медицинским работником на борту, и, к счастью, мои знания и опыт пригодились. Мне помогали все — бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьёзность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал всё возможное», — рассказала Ольга Юрьевна.
В течение последующих часов состояние пассажирки находилось под постоянным контролем. Медики и экипаж фиксировали положительную динамику: критические симптомы постепенно отступали, дыхание и сознание приходили в норму, показатели работы сердца и давления стабилизировались. Ситуацию удалось удержать под контролем до прибытия в пункт назначения, что позволило самолёту продолжить полёт без экстренного изменения маршрута.
После посадки в Москве пострадавшую передали специалистам скорой помощи для дальнейшего лечения и наблюдения.