Врач из Приморья спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета

«Я оказалась единственным медицинским работником на борту, и, к счастью, мои знания и опыт пригодились. Мне помогали все — бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьёзность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал всё возможное», — рассказала Ольга Юрьевна.