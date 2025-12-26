Ричмонд
Прямая линия Путина стала главным событием прошлой недели, показал опрос

ФОМ: россияне назвали прямую линию Путина главным событием прошлой недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина стала главным событием прошлой недели, по мнению россиян, 18% респондентов ответили, что именно это событие заинтересовало их больше всего, согласно опросу ФОМ.

Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.

По словам 18% опрошенных, прямая линия президента больше всего привлекла их внимание на прошлой неделе, 15% рассказали, что следили за событиями в зоне СВО, 2% отметили, что их интересовал ход переговоров по урегулированию на Украине.

Более половины (53%) россиян сказали, что среди их родных и знакомых преобладает спокойное настроение, 40% отметили тревожный настрой окружающих, следует их результатов опроса, опубликованного на сайте ФОМ.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 19−22 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.