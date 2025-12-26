Миф о связи вакцинации и аутизма был основан на подтасовке данных, заявил иммунолог

«Затем выяснилось, что работа этого врача была выполнена с признаками подтасовки данных», — отметил эксперт. Впоследствии сам автор признался, что некоторые сведения просто «притянул за уши».
Крючков подчеркнул, что вакцины являются одними из самых изученных и безопасных препаратов, проходящих многоэтапные проверки. Вакцины как класс препаратов входят в топ-3 самых эффективных технологий, которые внесли наибольший вклад в общественное здоровье. Он добавил, что риски от прививок крайне низки, а любые решения о вакцинации необходимо принимать после консультации с врачом, который учтёт индивидуальные особенности.
Ранее Life.ru писал, что за шесть лет в России число детей с аутизмом увеличилось на 140%. Если в 2018 году их насчитывалось примерно 31,7 тысячи, то к концу 2024 года — уже свыше 76 тысяч. Наибольший прирост пришёлся на период с 2022 по 2024 год.
