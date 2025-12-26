Миф о связи вакцинации и аутизма был основан на подтасовке данных, заявил иммунолог

Ранее Life.ru писал, что за шесть лет в России число детей с аутизмом увеличилось на 140%. Если в 2018 году их насчитывалось примерно 31,7 тысячи, то к концу 2024 года — уже свыше 76 тысяч. Наибольший прирост пришёлся на период с 2022 по 2024 год.