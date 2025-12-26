Ким Чен Ын почтил память умершего чиновника Ким Чхан Сона траурным венком

Согласно публикации ЦТАК, покойный долгое время занимал важные посты в партийном и государственном аппарате и внёс особый вклад в защиту авторитета партии и повышение престижа страны на международной арене. Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, Ким Чхан Сон курировал протокольные вопросы и подготовку ключевых дипломатических мероприятий Ким Чен Ына, включая саммиты в Сингапуре и Ханое в 2018—2019 годах, а также рабочие переговоры перед межкорейским саммитом.